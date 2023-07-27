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Adana'da feci kaza! Otomobil, yol süpürme aracına çarptı: 1 ölü

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:23

Adana’da Karayolları’na ait yol süpürme aracına arkadan çarpan otomobilin ön camından fırlayan Emine Topak hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Haşim Topak yönetimindeki 01 AIC 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 06 JOK 72 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı. Kazada, emniyet kemeri takmadığı belirlenen Emine Topak, otomobilin ön camından fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Topak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adanada feci kaza Otomobil, yol süpürme aracına çarptı: 1 ölü

Topak’ın yaralanan çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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Adanada feci kaza Otomobil, yol süpürme aracına çarptı: 1 ölü

 

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#Adana#Kaza#Trafik Kazası

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