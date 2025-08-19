×
Adana'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

#Adana#Kozan#Kaza
Adanada feci kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 01:43

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi öldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Marankeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Eldaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlanan otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

