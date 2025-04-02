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Adana'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 can kaybı, 8 yaralı

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#Kaza#Adana#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 15:14

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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ANNE, BABA VE 3 ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adanada feci kaza Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 can kaybı, 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Minibüsteki 8 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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#Kaza#Adana#Trafik Kazası

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