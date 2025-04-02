Adana'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 can kaybı, 8 yaralı

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Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE, BABA VE 3 ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
8 KİŞİ YARALANDI
Minibüsteki 8 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.