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Adana'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Adana#Trafik#Kaza
Adanada feci kaza Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 16:56

İmamoğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Bekşen isimli vatandaş hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Adanada feci kaza Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Veysel Bekşen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#Trafik#Kaza

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