×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da feci kaza! Otomobil göle düştü: 4 kişi kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 11:49

Adana’nın Çukurova ilçesinde Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı.

Düşen otomobildeki arama çalışmaları hala devam ediyor. Otomobilde sürücü Aydoğmuş ile 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Adanada feci kaza Otomobil göle düştü: 4 kişi kayıp

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!