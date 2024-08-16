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Adana'da feci kaza! Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Adana#Kaza#Seyhan
Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 23:44

Adana'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 8 yaşındaki Baran Bürgen hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, evlerinin önünde oturan 4 kişiye çarptı. Zozan Bürgen, Baran Bürgen, Perihan Bürgen ve Büşra Tan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

OTOMOBİLE SALDIRDILAR

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbebilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

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Adanada feci kaza Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Yaralılardan Baran Bürgen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun ölüm haberi üzerine kaza yeri bölgesinde tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nden timlerin bölgeye sevk edilmesinin ardından otomobil, çekiciye yüklenebildi.

Öte yandan, kaza anı evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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#Adana#Kaza#Seyhan

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