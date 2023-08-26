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Adana'da feci kaza! Navigasyon yanlış yola yönlendirdi, araç uçuruma düştü: 4 can kaybı, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Adana#Navigasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 14:24

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyon kullanan aile yanlış yönlendirme sonucu kullanılmayan yola girdi. Yolda karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç uçurumdan düştü. Kazada 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı. Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi.

Adanada feci kaza Navigasyon yanlış yola yönlendirdi, araç uçuruma düştü: 4 can kaybı, 3 yaralı

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTILAR

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur (43)’un, Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Trafik Kazası#Adana#Navigasyon

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