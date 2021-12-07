Adana'da feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 01 C 6025 kamyon, iddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren, Şener İbrahim Gündüz yönetimindeki 01 ABL 539 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sıkışan Şener İbrahim Gündüz ile eşi Latife Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.