MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralı
GeriGündem Adana'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 01:01,Son Güncelleme:

Adana'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi yaralı
Abone Olgoogle-news

Adana’nın Kozan ilçesinde, otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çetin ve Taştekin sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. İsmail Aktaş (51) yönetimindeki 01 RA 622 plakalı sepetli motosiklet, Samet Çakıroğlu'nun kullandığı 01 FIY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücü İsmail ile yanında bulunan Hülya (38), Furkan (15) ve Buket Aktaş (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adanada feci kaza Aynı aileden 4 kişi yaralı

Adanada feci kaza Aynı aileden 4 kişi yaralı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle