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Adana'da feci kaza.. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

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#Adana#Kaza#Ölü
Adanada feci kaza.. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 21:45

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

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Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu.

Adanada feci kaza.. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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Adanada feci kaza.. Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

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#Adana#Kaza#Ölü

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