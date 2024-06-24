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Adana'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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#Adana#Adana Haberler#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:35

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adanada feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana#Adana Haberler#Kaza

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