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Adana'da feci kaza! 4 can kaybı, 7 yaralı

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#Adana#Ceyhan#Kaza
Adanada feci kaza 4 can kaybı, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 09:21

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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Kaza, Ceyhan-Yumurtalık yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisini kullanan Mehmet Ulusoy, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri servis aracında sıkışan vatandaşları kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, serviste bulunan Erol Durmuş, Mustafa Okur ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 işçi ise hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adanada feci kaza 4 can kaybı, 7 yaralı

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#Adana#Ceyhan#Kaza

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