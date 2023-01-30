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Adana'da Fatma Teyze yeni evine kavuştu: Bu kez sevinç gözyaşı döktü

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#Adana#Kozan#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 12:46

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıl önce 5 mahallenin etkilendiği 4 gün süren orman yangının izleri silindi. Orman yeniden yeşermeye başlarken yangında evi ikinci kez küle dönen ve gözyaşları ile o anları anlatan 66 yaşındaki Fatma Okutan, bu kez sevinç gözyaşı döktü.

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27 Temmuz 2021 tarihinde Kozan'ın Kızlarsekisi Mahallesi'nde başlayan ve Akarca, Gökgöz, Salmanlı, Kuytucak mahallerinin etkilendiği orman yangının acı izleri silindi. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede yeniden ormanın inşası için tohum ve fidan dikimini tamamladı, hasar gören 7 ev de TOKİ tarafından yeniden inşa edildi. Yangında evsiz kalan vatandaşlar, tamamlanan yeni evlerine geçti.10 yıl önce dükkânı ve evi yanan 66 yaşındaki Fatma Okutan'da orman yangınında ikinci kez aynı durumu yaşadı. Yangından canını kurtaran Okutan, yeniden inşa edilerek teslim edilen evine geçti. Evi yandığında üzülen ve ağlayan Fatma teyze bu kez mutluluk gözyaşı döktü.

Adanada Fatma Teyze yeni evine kavuştu: Bu kez sevinç gözyaşı döktü

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"HER EVE GİRİŞİMDE DUALAR EDİYORUM"

Açıklamada bulunan Fatma Okutan ?Yeni evime geçtim. Burada evim vardı hepsi kül oldu. Böyle kıyafetlerimle çıkmıştım. Evimi yapan yaptırandan binlerce kez Allah razı olsun. Evimden çok memnunum. Her eve girişimde dualar ediyorum. Çiçeklerimi balkona koydum. Bir iki koyunum var onlarla uğraşıyorum. Sobamı yakıyorum. Onu da bir hayırsever bağışlamıştı" dedi.

Adanada Fatma Teyze yeni evine kavuştu: Bu kez sevinç gözyaşı döktü

Evine 17 Ocak'ta geçtiğini anlatan Okutan,"İlk işim Kur'an-ı Kerim okutmak oldu. Eskisinden çok rahat konforlu. Şimdi daha güzel. Çok mutluyum, çok çok teşekkür ederim? diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yeni evini nergis çiçekleri ile de süsleyen Okutan, çok mutlu olduğunu kaydederek hayır dualarının emek verenlerle olduğunu tekrar sözlerine ekledi.

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#Adana#Kozan#Orman

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