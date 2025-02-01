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Adana'da Fatma Kocaklı, evinde ölü bulundu! Dini nikahlı eşi gözaltına alındı

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#Adana#Seyhan#Fatma Kocaklı
Adanada Fatma Kocaklı, evinde ölü bulundu Dini nikahlı eşi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 11:02

Adana'nın Seyhan ilçesinde 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, evinde av tüfeğiyle karnından vurularak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının dini nikahlı eşi Mikail B. gözaltına alındı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Kocaklı (21) ve dini nikahlı eşi Mikail B.'nin yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı. Kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırılıyor.

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#Adana#Seyhan#Fatma Kocaklı

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