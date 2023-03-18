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Adana'da fahiş kira artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı

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#Adana#Ev Sahibi#Fahiş Kira Artışı
Adanada fahiş kira artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 15:09

Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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Adana'da İsmetpaşa Mahallesi'nde Aynur K. (60) bundan 4 yıl öncetaşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

Ayrıca Aynur K., eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi Emin Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur K.'yi de 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.

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EV SAHİBİ ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.

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#Adana#Ev Sahibi#Fahiş Kira Artışı

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