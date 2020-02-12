Adana’da evsizler otele yerleştirildi

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.