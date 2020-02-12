Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:15,
Adana’da evsizler otele yerleştirildi
ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.
Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.
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