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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Adana’da evsizler otele yerleştirildi

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Adana’da evsizler otele yerleştirildi

ADANA Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hava sıcaklığını sıfırın altına düştüğü kentte sokakta yaşayanları otele yerleştirdi.

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, otogar ve köprü altlarında yaşayan 5 kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirildi. Ayrıca, giyim ve gıda yardımı yapıldı. Vakıf yetkilileri, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

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