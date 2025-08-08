×
Adana'da evinden uyuşturucu haplar çıkan şüpheli: 'Baş ağrımdan dolayı içiyorum'

#Adana#Uyuşturucu#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 10:35

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden B.A.'nın (32) evinin banyosunda tavan arasına gizlenmiş reçeteye tabi 363 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İfadesinde, "Hapları baş ağrımdan dolayı içiyorum" diyen B.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı teknik ve fiziki takiple 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesi Dervişler, Dede Korkut ve Yeşil Bağlar mahallelerinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda B.A., M.T., S.A., M.N., İ.K. ile D.K. gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, reçeteye tabi 363 uyuşturucu içerikli hap, 25 kök Hint keneviri, 100 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 50 gram amfetamin, 175 gram esrar ile 5 hassas terazi ele geçirildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.A.'nın evindeki uyuşturucu haplar, banyonun tavan arasına gizlenmiş halde bulundu. Sorguya alınan şüphelilerden B.A., hapların satışını yapmadığını öne sürerek, "Yıllardır şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Bir teşhis konulamadı. Hapları da baş ağrımdan dolayı içiyorum" dedi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucu madde satmadıklarını, kendilerinin kullandıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., M.T., S.A., M.N. ile İ.K. tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

