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Adana'da eve EYP'li saldırı… Hatice Taş: Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok

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#Adana Saldırıları#Hatice Taş#El Yapımı Patlayıcı
Adanada eve EYPli saldırı… Hatice Taş: Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 09:57

Adana’da 2’si çocuk 6 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Evlerinin 3’üncü kez saldırıya uğradığını belirten Hatice Taş (46), firari bir hükümlünün yakalanmasından kendilerinin sorumlu tutulduğunu ifade ederek, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok" dedi.

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Olay, 17 Ekim’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler Ali Taş’ın evinin kapısına EYP attıktan sonra kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı.

Adanada eve EYPli saldırı… Hatice Taş: Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 6 kişinin sağlık kontrolünü yaptı. Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğunu değerlendirdiği şüphelileri gözaltına aldı.

Adanada eve EYPli saldırı… Hatice Taş: Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok

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‘TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR’

Evlerine 3’üncü kez saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Hatice Taş, “Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darbetti, sonra da caddeye bıraktı. Ardından evimizi kurşunladılar. Son olay günü ise çocuklarımızla birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi duyduk. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, ihbarı bizim yaptığımızı düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız’ diyerek tehdit etmeyi sürdürüyorlar” dedi.

Adanada eve EYPli saldırı… Hatice Taş: Tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok

‘KORKUYORUZ, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Aile üyelerinin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirten Hatice Taş, “Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun bugün ya da yarın öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldüreceklerini söylüyorlar. Çocuklarım okula ve pazara korkarak gidiyor. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerimi yaptıramıyorum. Psikolojik tedavi görmeye başladım. Perişan olduk. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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Öte yandan, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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#Adana Saldırıları#Hatice Taş#El Yapımı Patlayıcı

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