Adana'da eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli adliyede

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Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’den ayrıldı. Durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp giderken silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nin tabancayla ateş ettiği Tülay T., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Cengiz K., Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki tıp merkezine götürdü. Tülay T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cengiz K. ise tıp merkezine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz T., adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. (DHA)