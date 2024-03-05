×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Mahkeme
Adanada eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 12:23

Adana’nın Seyhan ilçesinde barışma teklifini reddeden yirmi beş yaşındaki eski kız arkadaşı Tülay T.’yi boynundan tabancayla vuran Cengiz K. (35), adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’den ayrıldı. Durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp giderken silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nin tabancayla ateş ettiği Tülay T., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Cengiz K., Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki tıp merkezine götürdü. Tülay T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cengiz K. ise tıp merkezine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz T., adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!