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Adana'da eşini öldürüp, annesini ağır yaralayan Nurettin Kaya tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

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#Adana#Cinayet#Polis
Adanada eşini öldürüp, annesini ağır yaralayan Nurettin Kaya tutuklandı İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 10:28

Adana’da tabancayla vurduğu eşi Halime Kaya’yı (44) öldürüp, annesi Fahriye Kaya’yı (54) ağır yaralayan kırk yaşındaki Nurettin Kaya, tutuklandı. Kaya’nın, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dediği öğrenildi.

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Olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Kaya, eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya’yı başlarından vurarak, motosiklet ile kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Halime Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Mithatpaşa Mahallesi’ne kaçtığını saptadı. Bölgede arama yapan polis, Nurettin Kaya’yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kaya, ifadesinde, “Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum” dedi.

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Adanada eşini öldürüp, annesini ağır yaralayan Nurettin Kaya tutuklandı İfadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Fahriye Kaya’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Cinayet#Polis

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