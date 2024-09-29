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Adana'da eşi direksiyon sınavını geçemeyince öğretmenin burnunu kırdı

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#Adana#Polis#Kavga
Adanada eşi direksiyon sınavını geçemeyince öğretmenin burnunu kırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 16:54

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Murat V. (41), eşi Esma V.’nin (39) 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını geçememesinden sorumlu tuttuğu görevli öğretmen Baddal A.’nın (49) burnunu kırdı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Ev kadını Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı.

Adanada eşi direksiyon sınavını geçemeyince öğretmenin burnunu kırdı

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)
Adanada eşi direksiyon sınavını geçemeyince öğretmenin burnunu kırdı

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#Adana#Polis#Kavga

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