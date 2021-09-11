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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Adana'da ele geçirildi! Tam 7 kilo 450 gram

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Adana'da ele geçirildi! Tam 7 kilo 450 gram

Adana'da 7 kilo 450 gram esrarın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede valizde 7 kilo 450 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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