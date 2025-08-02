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Adana'da eğitim uçağı düştü! 'Evet' dedikten sonra facia geldi... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Eğitim Uçağı#Evlilik Teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 11:41

Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın narenciye bahçesine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı.

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Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'ndeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.

'EVET' DEDİKTEN SONRA UÇAK DÜŞTÜ

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından uçağın kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Adanada eğitim uçağı düştü Evet dedikten sonra facia geldi... O anlar kamerada

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı.

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Kazada pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Adanada eğitim uçağı düştü Evet dedikten sonra facia geldi... O anlar kamerada

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı.

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Adana#Eğitim Uçağı#Evlilik Teklifi

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