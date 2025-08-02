Adana'da eğitim uçağı düştü! 'Evet' dedikten sonra facia geldi... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'ndeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
'EVET' DEDİKTEN SONRA UÇAK DÜŞTÜ
Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından uçağın kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazada pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı.
Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.