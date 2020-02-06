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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Adana'da duvarı çöken binanın yıkılma tehlikesi var

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Adana'da duvarı çöken binanın yıkılma tehlikesi var

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, duvarında çökme meydana gelen, 3 katlı eski ve boş binanın çevresine, yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle güvenlik şeridi çekildi. Binanın bulunduğu sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Seyhan'a bağlı Ali Dede Mahallesi'ndeki 3 katlı eski ve boş binanın duvarında, öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Sahibinin Eskişehir'de yaşadığı, kullanılmayan binanın çevresine, yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle polis ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Binanın bulunduğu 29006 numaralı sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Belediyeden gelen ekipler ise binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Adanada duvarı çöken binanın yıkılma tehlikesi var

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