×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#JAK
Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 00:22

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazına Ankara ve Adana’dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) tarafından ulaşıldı. Enkazın yarın barajdan çıkartılması planlanıyor.

Haberin Devamı

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Olayda kimse yaralanmadı.

HELİKOPTERİN ENKAZI TESPİT EDİLDİ

Bugün ise Ankara ve Adana’dan bölgeye gelen JAK ve SAK ekipleri "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına su altı aracıyla 34 metrede ulaştı. Ekipler, saha taraması yaparak bölgeden ayrılırken enkazın yarın sudan çıkartılması planlanıyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, ekiplerin enkaza ulaşmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kozan#JAK

BAKMADAN GEÇME!