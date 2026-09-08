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Adana'da duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

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#Adana'da Silahlı Saldırı#Adliye Önü Pusu#Motosikletli Saldırganlar
Adanada duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 13:03

Adana Adliyesi'nde 2 ay önceki bir kavganın duruşmasına gelen husumetli iki aile, adliye yakınındaki ara sokakta karşı karşıya geldi. Silahların ve döner bıçaklarının çekildiği kavgada kurşunların hedefi olan Cebrail Timi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına alırken, bir otomobilin bagajında çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi.

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Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. 2 ay önce yaşanan kavga nedeniyle görülecek davanın duruşması için adliyeye gelen husumetli iki aile, ara sokakta karşı karşıya geldi, taraflar arasında tartışma çıktı.

Adanada duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Büyüyen tartışma, tabancalı-döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Cebrail Timi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adanada duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

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Olayda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adanada duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

BAGAJI AÇTILAR, SOPA VE BIÇAKLAR ÇIKTI

Öte yandan, araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajını açtığında çok sayıda bıçak ve sopayla karşılaştı.

Adanada duruşma öncesi sokakta silahlı ve döner bıçaklı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

 

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#Adana'da Silahlı Saldırı#Adliye Önü Pusu#Motosikletli Saldırganlar

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