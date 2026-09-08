×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da duruşma çıkışı aileye motosikletli pusu: 1 ölü, yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Adana'da Silahlı Saldırı#Adliye Önü Pusu#Motosikletli Saldırganlar
Adanada duruşma çıkışı aileye motosikletli pusu: 1 ölü, yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 13:03

Adana Adliyesi'nde görülen davanın ardından adliye binasından ayrılan bir aileye, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yakınındaki ara sokakta motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. Adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Adanada duruşma çıkışı aileye motosikletli pusu: 1 ölü, yaralılar var

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölen kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınSilahlı saldırıda bir bacağını kaybetmişti; hayalinden vazgeçmeyen Dr. Nida Nur başhekim olduSilahlı saldırıda bir bacağını kaybetmişti; hayalinden vazgeçmeyen Dr. Nida Nur başhekim olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana'da Silahlı Saldırı#Adliye Önü Pusu#Motosikletli Saldırganlar

BAKMADAN GEÇME!