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Adana'da ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü polisin takibiyle yakalandı

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#Adana#Dur İhtarı#Firari Hükümlü
Adanada ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kaçan firari hükümlü polisin takibiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 09:54

Adana’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kaçan motosiklet sürücüsü Erol Dişçioğlu (22), yaklaşık 2 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Asker kaçağı olduğu, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Dişçioğlu, cezaevine gönderildi.

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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi’nde devriye görevindeyken hareketlerinden şüphelendiği motosiklet sürücüsü Erol Dişçioğlu’na ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Dişçioğlu, ara sokağa kaçarak izini kaybettirmek istedi. Yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından polis, Dişçioğlu’nu yakaladı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde Dişçioğlu’nun asker kaçağı olduğu, ‘Dolandırıcılık’ suçundan da 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Dişçioğlu’na, ‘Dur ikazına uymamak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘Kasksız motosiklet kullanmak’ suçlarından 50 bin 774 lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dişçioğlu önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi. Dişçioğlu’nun motosikleti ise trafikten men edildi. 

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#Adana#Dur İhtarı#Firari Hükümlü

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