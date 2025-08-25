×
Gündem Haberleri

Adana'da düğünde korkunç olay! Damadın anneannesi öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Düğün#Cinayet
Adanada düğünde korkunç olay Damadın anneannesi öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 10:17

Adana'da düğünde çıkan kavgada taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Vurulan damadın anneannesi Eşe Adamhasan, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda yapılan düğünde gelin ile damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, damadın anneannesi Eşe Adamhasan'ın vücuduna isabet etti.

Eşe Adamhasan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eşe Adamhasan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

