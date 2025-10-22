×
Gündem Haberleri

Adana'da düğün salonunda büyük panik! Dev avize gelinin üzerine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Düğün Salonu#Avize
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 14:00

Adana’da bir düğün salonundaki kına eğlencesinde tavanda yerinden sökülen çember şeklindeki dev avize, pistte dans eden gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç.'nin hafif sıyrıklarla atlatırken şikayet üzerine olayla inceleme başlatıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü.

Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı. Çember boşluğun geniş olması sayesinde faciadan dönüldü. Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

