Adana’da düğün salonu sahipleri yüzde 40 indirim yapma kararı aldı

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in evlenecek çiftlere özel sektörün de destek vermesi yönündeki çağrıya ilk olarak Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği ‘nden (ADSOD) destek geldi. ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleme kararı aldıklarını belirterek, ‘’Devletimiz evlenecek çiftlere kredi desteği veriyor şimdi sıra bizde. Dernek olarak evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim yapma kararı aldık’’ dedi.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu’ndan (TÜDİFED) Adana’da uygulamaya başladıkları bu kararı ülke genelinde uygulanmak üzere almalarını beklediklerini de belirten Şirin, havaların erken ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun da açıldığını söyledi.