×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da düğün salonu sahipleri yüzde 40 indirim yapma kararı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Düğün#Evlilik
Adana’da düğün salonu sahipleri yüzde 40 indirim yapma kararı aldı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 10:47

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim yapılacağını bildirdi.

Haberin Devamı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in evlenecek çiftlere özel sektörün de destek vermesi yönündeki çağrıya ilk olarak Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği ‘nden (ADSOD) destek geldi. ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleme kararı aldıklarını belirterek, ‘’Devletimiz evlenecek çiftlere kredi desteği veriyor şimdi sıra bizde. Dernek olarak evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim yapma kararı aldık’’ dedi.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu’ndan (TÜDİFED) Adana’da uygulamaya başladıkları bu kararı ülke genelinde uygulanmak üzere almalarını beklediklerini de belirten Şirin, havaların erken ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun da açıldığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Düğün#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!