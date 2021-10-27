Adana'da düğün kana bulandı! İki kişi yaralı, damat tutuklandı

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Olay, 23 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Karakuş ile Y.O. (17) çiftinin düğününe katılan yakınları Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B. (22) tabancayla havaya ateş açtı.

İbrahim Karakuş, kardeşleri uyarınca tartışma çıktı. Karakuş’un ağabeyi Sabah Karakuş (35) ve yeğeni Mustafa Karakuş’un (19) da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Cuma B. başına, kardeşi Celal B. ise vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise düğün yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Cuma B.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hafif yaralanan kardeşi Celal B.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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DAMAT VE YAKINLARI TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri, eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden damat İbrahim Karakuş ile ağabeyi Sabah Karakuş, silah kullanmadıklarını öne sürdü. Damadın yeğeni Mustafa Karakuş, iki kardeşi kendisinin vurduğunu öne sürdü.

Hastanede ifadesine başvurulan Celal B. ise karşı taraftan 3 kişinin de tüfek kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Karakuş, Sabah Karakuş ile Mustafa Karakuş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.