Adana'da düğün günleri kâbusa döndü

Olay, Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Fatma ve Erhan Menekşe çifti, 20 Ekim’de, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçılarla ormanlık alanda buluştu. Otomobillerini yol kenarına park eden Menekşe çifti, ağaçlık alanın derinliklerine giderek fotoğraf çekimine başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin yanına gelerek sol arka camı kırıp arkada koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldı. Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, olayı fark edince şoke uğradı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşadığı üzücü olay nedeniyle konuşmakta zorlanan Fatma Menekşe’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. En mutlu gününde böyle bir olay yaşamanın büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik.
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