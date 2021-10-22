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Adana'da düğün günleri kâbusa döndü

#Adana#Düğün#Hırsızlık

Adana’da Fatma (36) ve Erkan Menekşe (37) çiftinin, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimleri sırasında otomobillerinin camını kıran kişi ya da kişiler, altınları, cüzdanları ve cep telefonlarını çaldı. Büyük üzüntü yaşayan Fatma Menekşe, “Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar” dedi.

Adanada düğün günleri kâbusa döndü: Arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlarAdanada düğün günleri kâbusa döndü: Arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar
Adanada düğün günleri kâbusa döndü: Arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar

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Olay, Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Fatma ve Erhan Menekşe çifti, 20 Ekim’de, düğün günü sabahı dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçılarla ormanlık alanda buluştu. Otomobillerini yol kenarına park eden Menekşe çifti, ağaçlık alanın derinliklerine giderek fotoğraf çekimine başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin yanına gelerek sol arka camı kırıp arkada koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldı. Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, olayı fark edince şoke uğradı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adanada düğün günleri kâbusa döndü


‘NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADIK’

Yaşadığı üzücü olay nedeniyle konuşmakta zorlanan Fatma Menekşe’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. En mutlu gününde böyle bir olay yaşamanın büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik.

Adanada düğün günleri kâbusa döndü

Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu.

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