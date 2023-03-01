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Adana'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı

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#Adana#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 09:36

Adana’da 1998 depreminde hasar alan ve güçlendirilen, son depremde de ağır hasar aldığı için boşaltılan Ayas Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerde 11 ilde yıkımlar oldu.

Adana’da da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti, 200 bina ağır hasar aldı. Ağır hasar alan binalardan biri de 1998 depreminde hasar oluşan ve güçlendirilen Ayas Apartmanı oldu. Ayas Apartmanı'nın iki bloğu da 6 Şubat’ta yaşanan ikinci depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle bina boşaltıldı. Boşaltılan binanın bir bloğu kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonuyla anbean görüntülendi.

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#Adana#Deprem#Hatay

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