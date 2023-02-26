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Adana'da deprem sonrası kuraklık endişesi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#İstanbul#Baraj
Adanada deprem sonrası kuraklık endişesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 10:13

Adana'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesi yüzde 28,1'e kadar düştü. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre İstanbul'da ise baraj seviyesinin yüzde 35'e düştüğü gözlemlendi.

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Kuraklık nedeniyle Kozan barajında su seviyesinin yüzde 28.1'e kadar düşmesi çiftçileri endişelendirdi. Kuraklık edeniyle çekilen baraj suyu ve oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

Kozan'da üretim yapan Atalay Özer, “Üretimde kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. İki gün önce mısır ekibi Çukurova’da başladı. İnşallah daha ileri boyutta bir kuraklık olmaz.

Adanada deprem sonrası kuraklık endişesi

Ekim yaptık ama yağış olmaz ise ve baraj sulaması olmayacağı için üretimde sıkıntı yaşayacağız. Havaların sıcak olması nedeniyle buğday boylanmadı ve başağa geçmesi durumu ile verimde düşüş olacak gibi.

Adanada deprem sonrası kuraklık endişesi

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Tarımda çok sulama gerektiren ürünlerde kısıtlama olması gerek gibi ya da kapalı sistem sulamaya geçilmeli. Ancak kuraklığın olumsuz etkisini böylelikle en aza indirerek kuraklıkla mücadele edebiliriz” dedi.

İstanbul'da iseİSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre baraj seviyesinin yüzde 35'e düştüğü öğrenildi.

Adanada deprem sonrası kuraklık endişesi

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#Adana#İstanbul#Baraj

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