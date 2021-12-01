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Adana'da depoya baskın! Hepsi ele geçirildi

#Sahte İçki#Depo#Adana

Adana'da bir depoya yapılan baskında 3 bin 655 litre sahte içki ile 2 bin 250 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik suçlarının önlenmesi için yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Adanada depoya baskın Hepsi ele geçirildi

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde bir depoya baskın yapan ekipler, gizli bir bölmenin içinde 3 bin 655 litre sahte içki, sahte içki yapımı için hazırlanmış 2 bin 250 litre etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, sahte içki yapımında kullanılan 50 aroma, bir alkometre, 5 bin sahte alkol etiketi, 150 alkol kiti ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adanada depoya baskın Hepsi ele geçirildi

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#Sahte İçki#Depo#Adana

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