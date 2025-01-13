Adana'da deposunda 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi, 'Satış yapmayacaktım' dedi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi İlhami A.'nın, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

DEPOYU BATAKLIK OLAN BÖLGEYE KURMUŞ

Şüphelinin ayrıca kolay ulaşılamaması için depoyu bataklık olan bölgeye kurduğu saptandı. Bu tespitler sonrası depoya operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Dev yakıt tanklarında bulunan akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 280 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İlhami A., ifadesinde, "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyorum" dedi. İlhami A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)