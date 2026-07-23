Adana’da denize giren 3 arkadaştan acı haber: Dalgalara kapılan 2 genç kurtarılamadı

Adana’nın Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı’nda denize girdikten sonra dalgalara kapılarak sürüklenen 3 arkadaş, sahildekiler ve ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerden 24 yaşındaki M.Ö. ve 17 yaşındaki H.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen diğer arkadaşlarının hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı’nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak suda sürüklenmeye başladı.
3 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.