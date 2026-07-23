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Adana’da denize giren 3 arkadaştan acı haber: Dalgalara kapılan 2 genç kurtarılamadı

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#Adana#Bahçe Halk Plajı#Deniz
Adana’da denize giren 3 arkadaştan acı haber: Dalgalara kapılan 2 genç kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 16:44

Adana’nın Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı’nda denize girdikten sonra dalgalara kapılarak sürüklenen 3 arkadaş, sahildekiler ve ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerden 24 yaşındaki M.Ö. ve 17 yaşındaki H.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen diğer arkadaşlarının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Karataş ilçesindeki Bahçe Halk Plajı’nda denize giren M.Ö., H.Y. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları, bir süre sonra dalgalara kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

Adana’da denize giren 3 arkadaştan acı haber: Dalgalara kapılan 2 genç kurtarılamadı

3 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildekilerin de yardımıyla 3 kişi sudan çıkarıldı.

Adana’da denize giren 3 arkadaştan acı haber: Dalgalara kapılan 2 genç kurtarılamadı

HAYATA VEDA ETTİLER

Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.Ö. ve H.Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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#Adana#Bahçe Halk Plajı#Deniz

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