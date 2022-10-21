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Adana'da dehşet! Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu

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#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet
Adanada dehşet Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 10:47

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ahmet Akcan (33), eşi Dilan Akcan'ın (30) cep telefonunda yabancı numaralı aramayı görünce eşini önce darbetti, ardından tabanca ile vurdu. Dilan Akcan tedavisi sonrası taburcu olurken, evinin odunluğunda yakalanan Ahmet Akcan tutuklandı.

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Olay, 30 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akcan, 6 yıllık eşi Dilan Akcan'ın cep telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce dehşet saçtı. Akcan önce eşini darbetti, ardından belinden çıkardığı tabanca ile vurdu.

Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Akcan, tedavisinin ardından taburcu oldu, ardından polise şikayette bulundu. Polis, şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yaptı. Ekipler, 19 Ekim'de Ahmet Akcan'ı evinin odunluğunda saklanırken yakaladı. Akcan'ın ayrıca uyuşturucu satışından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adanada dehşet Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu

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"SADECE ÇOK KISA BİR ARA"

Ahmet Akcan'ın, olaydan sonra ailesinin yanına giden eşini zorla eve getirdiği, şikayetini çekmesi için de baskı yaptığı öne sürüldü. Şüphelinin arandığı süreçte Dilan Akcan'ın ya da ailesinin ihbarda bulunmadığı bildirildi. Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde, eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. İşlemleri sonrası sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ahmet Akcan, gazetecilere, "Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeyler ile görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adanada dehşet Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet

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