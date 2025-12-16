×
Adana'da dehşet: Sevgilisinin eski erkek arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sevgilisinin eski erkek arkadaşı Murat İnanmaz’ı (19) 10 bıçak darbesiyle öldüren Abdülkadir Bülbül (19), 5’inci kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayarak kaçmak isterken yakalandı. Katil zanlısı Abdülkadir Bülbül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 12 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde meydana geldi. Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi, iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı. Yasemin S.’nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı. Olay günü, belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül’ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Bülbül, İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI APARTMAN DAİRESİNE OPERASYON

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Bülbül ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Apartmana operasyon düzenleyen polisi gören Bülbül, 5’inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçip, kaçmak istedi. Çevrede önlem alan polis, Bülbül ile Yasemin S. ve Sezercan Ç.’yi yakaladı. Şüphelinin alt kattaki balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir Bülbül, ifadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım. Pişmanım” dedi.

Yasemin S. ise “Murat beni sürekli telefonla arayarak rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedim. Murat’ı çağırdım ve kavga çıktı” savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
