Adana'da dehşet: Sevgilisinin eski erkek arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Olay, 12 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde meydana geldi. Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi, iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı. Yasemin S.’nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı. Olay günü, belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül’ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Bülbül, İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKLANDIĞI APARTMAN DAİRESİNE OPERASYON
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Bülbül ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir Bülbül, ifadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım. Pişmanım” dedi.