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Adana'da dehşet! Restoran çalışanını bıçakladı

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#Adana#Restoran#Polis
Adanada dehşet Restoran çalışanını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 16:14

Adana’da bir fast food restoran zincirinin şubesine giren yirmi bir yaşındaki Hakan G.,, çalışan Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Olay sonrası Hakan G. yakalanırken, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı. Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Adana#Restoran#Polis

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