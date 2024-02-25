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Adana'da dehşet: Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

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#Adana#Adana Haberleri#Cinayet
Adanada dehşet: Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 12:55

Adana'da Selahattin Şanlı (26), evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı'yı (28) çıkan tartışmada öldürdü.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Sinan Şanlı, evdeki televizyonu satmak istedi.

Adanada dehşet: Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

Kardeşi Selahattin Şanlı karşı çıktı, ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Selahattin Şanlı, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Şanlı kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Şanlı, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, evine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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Adanada dehşet: Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

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#Adana#Adana Haberleri#Cinayet

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