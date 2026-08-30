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Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta, 16 yaşındaki baldızını evinin önünde vurdu

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#Adana#Silahlı Saldırı#Boşanma
Adanada dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta, 16 yaşındaki baldızını evinin önünde vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 16:55

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 32 yaşındaki Yusuf A., boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Asya A. (25) ile 100 metre mesafede karşılaştığı 16 yaşındaki baldızı Medine G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kız kardeş yaşam mücadelesi verirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Olay, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf A., yanına gittiği boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.'ya sokak ortasında tabancayla ateş açtı.

Adanada dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta, 16 yaşındaki baldızını evinin önünde vurdu

Asya A. kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf A. daha olay yerine 100 metre uzaklıktaki eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne gitti. Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı Medine G.'yi de tabanca ile vurdu.

Adanada dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta, 16 yaşındaki baldızını evinin önünde vurdu

ŞÜPHELİ KAÇTI

Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asya A. ile Medine G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalenin ardından Asya A., tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan kız kardeşlerin tedavisi sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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#Adana#Silahlı Saldırı#Boşanma

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