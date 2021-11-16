Adana'da dehşet... Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü! ‘Oyun oynuyorduk’ dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakının günahına da sevabına da sonuna kadar ortağızMHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakının günahına da sevabına da sonuna kadar ortağız#MHP
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
Zenginler çöpe atıyor, fakirler ölüyor... Aşıda büyük skandal... Tam 600 bin dozZenginler çöpe atıyor, fakirler ölüyor... Aşıda büyük skandal... Tam 600 bin doz!#Koronavirüs
Kapanışta da rekor kırmıştı... Tarihinin en yüksek seviyesini gördüKapanışta da rekor kırmıştı... Tarihinin en yüksek seviyesini gördü#BBVA
Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olayBirbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
19 yaş küçük eşinden boşanıyor19 yaş küçük eşinden boşanıyor!#Ahmet Dursun
Kahreden ölüm Henüz 7 yaşındaydı... Kraker yerken bir anda yere yığıldıKahreden ölüm! Henüz 7 yaşındaydı... Kraker yerken bir anda yere yığıldı#Kraker
Her şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gittiHer şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gitti#Kraliyet Ailesi
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Profilo’nun fişini avukatı çektiProfilo’nun fişini avukatı çekti#Profilo Holding AŞ
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da dehşet... Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü! ‘Oyun oynuyorduk’ dedi

#Adana#Seyhan#Cinayet

Adana’da tartıştığı babası Cabbar Kürçe’yi (64) 3 satır darbesiyle öldüren Sefa Kürçe (39), tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa Kürçe adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Babamı öldürmedim. Zaten ölmüştü. Sadece oyun oynuyordum. Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 14 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe’yi gözaltına aldı.

Adanada dehşet... Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü ‘Oyun oynuyorduk’ dedi

Cabbar Kürçe’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

Haberin Devamı

"BABAMLA ‘ÖLEK, GİDEK, GERİ GELEK’ OYNADIK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

Adanada dehşet... Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü ‘Oyun oynuyorduk’ dedi

Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Bozun evi görüntülendiSamuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un evi görüntülendi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın