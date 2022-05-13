Adana'da dehşet anları... Yüzü maskeli 5 kişi önce evlerini kurşunladı, sonra benzin döküp yaktı

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

Hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay'ı (25), iddiaya göre terör örgütü DEAŞ sempatizanları son dönemde "Bu mahallede herkes bize katıldı. Sen de katıl" diyerek tehdit etti.

EVİ ÖNCE KURŞUNLADILAR, SONRA ATEŞE VERDİLER

Kırtay ise şüphelilerin teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay'ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.

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10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay'ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evi benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlama anı ise mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 5 kişinin sokağa gelip evin avlu kapısına nişan alıp ateş etmesi, sokakta inceleme yapmaları yer aldı.

"BUNLAR MAHALLEDE ELLERİNDE SİLAHLA GEZİYORLAR"

Yusuf ve Abit Kırtay'ın babaları İsa Kırtay (60), “İlk önce gece gelip burayı taradılar. Taradıktan 1 gün sonra evi ateşe verdiler. İtfaiye geldi 2 saatte söndürdü. Evdeki her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sadece kıyafetleriyle dışarı çıktılar” diye konuştu.

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Şahısların mahallede herkesi tehdit ettiklerini öne süren baba Kırtay, “Bunlar mahallede ellerinde silahla geziyorlar. Gasp, hırsızlık yapıyorlar. Bunların bir an önce bulunmalarını istiyorum. Bağlantılarının da bulunmalarını istiyorum. Yeşilbağlar ve Bahçelievler mahallelerine dadanmış durumdalar. Ceza almalarını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Eğer bize bir şey olursa bunlar yapmıştır çünkü benim düşmanım yok” ifadelerini kullandı.