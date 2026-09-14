Adana'da dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü.

SOPAYLA SALDIRDI

Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gözden Kaçmasın Düğündeki altınlarla gündeme gelen fenomen gelin Çağla Öz adliyeye sevk edildi Haberi görüntüle