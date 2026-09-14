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Adana'da dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

Güncelleme Tarihi:

#Adana Şiddet#Balkon Kavgası#Saldırgan Kadın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 11:14

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın balkonunda çıkan tartışmada saldırgan kadın sopayla defalarca darp etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadının saçından tutularak eve götürüldüğü anlar mahalle sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü.

Adanada dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

SOPAYLA SALDIRDI

Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Adanada dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adanada dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

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#Adana Şiddet#Balkon Kavgası#Saldırgan Kadın

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