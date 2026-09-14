Adana'da dehşet anları: Balkonda kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın balkonunda çıkan tartışmada saldırgan kadın sopayla defalarca darp etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadının saçından tutularak eve götürüldüğü anlar mahalle sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Sarıçam ilçesiGültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü.
SOPAYLA SALDIRDI
Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.
SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ
Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.