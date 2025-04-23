×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da dehşet anları... 2 kişiyi öldürüp kaçan zanlı, polisten kaçamayınca intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Mehmet Eser#Abdülhakim Demirbaş
Adana’da dehşet anları... 2 kişiyi öldürüp kaçan zanlı, polisten kaçamayınca intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 02:13

Adana’da 22 yaşındaki genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayıp intihar etti.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçış şansı kalmadığını anlayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Haberin Devamı

Adana’da dehşet anları... 2 kişiyi öldürüp kaçan zanlı, polisten kaçamayınca intihar etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Mehmet Eser#Abdülhakim Demirbaş

BAKMADAN GEÇME!