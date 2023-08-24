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Adana'da dehşet! 18 yaşındaki genç, annesini darbeden babasını öldürdü

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#Adana#Yüreğir#Cinayet
Adanada dehşet 18 yaşındaki genç, annesini darbeden babasını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 13:24

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 18 yaşındaki Çağatay Güler, annesini döven uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen babası Aydın Güler’i (42) tabancayla göğsüne iki el ateş ederek öldürdü. Aydın Güler’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darbettti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu.

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Adanada dehşet 18 yaşındaki genç, annesini darbeden babasını öldürdü

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"EŞİM SÜREKLİ BENİ DÖVERDİ"

Zafire Güler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zafire Güler'in ifadesinde, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri kıs aşurede süre sonra Çağatay Güler’i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın Güler’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

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#Adana#Yüreğir#Cinayet

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