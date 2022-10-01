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Adana'da DEAŞ'lı 2 terörist tutuklandı

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#Adana#DEAŞ#Terörist
Adanada DEAŞlı 2 terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 10:52

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı, 1'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklulardan Muhammed Hac Ahmed'in (28), örgütün Tel Abyad'daki kampında askeri eğitim alıp, silahlı çatışmalarda 'savaşçı' diye yer aldığı ve işgaldeki bölgelerde silahlı nöbet tuttuğu ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiğini ve sonrasında yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen TEM ekipleri, 23 Eylül'de şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı evlere demir kapılarını koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, haklarında yakalama kararı olan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adanada DEAŞlı 2 terörist tutuklandı

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'SAVAŞÇI' OLARAK YER ALMIŞ

Emniyete götürülen Muhammed Hac Ahmed’in, örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi. Ayrıca Ahmed'in, örgütün Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda 'savaşçı' diye yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu öne sürüldü.

Adanada DEAŞlı 2 terörist tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Muhammed el-Ali'nin (35) ise örgütün işgalindeki bölgelerde çocuklara ideolojik eğitim verdiği saptandı. Şüphelinin, örgütün 'öğretmen' alımı yapacağı ilanını duyunca başvuruda bulunduğu ve 100 dolar maaşla çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Hac Ahmed ile Muhammed el-Ali, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#DEAŞ#Terörist

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