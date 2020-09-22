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Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Adana’da DEAŞ’a uyuyan hücre operasyonu: 6 gözaltı kararı

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Adana’da DEAŞ’a uyuyan hücre operasyonu: 6 gözaltı kararı
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ADANA’da terör örgtü DEAŞ adına Suriye’de silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini engelleme ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi saptadı. Şüphelilerin kentte uyuyan hücreler olabileceğini değerlendiren ekipler, Cumhriyet Başsavcılığı’nın 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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